Днем 29 апреля на границе между Киргизией и Таджикистаном произошло обострение, вылившееся в полноценное боевое столкновение. Таджикская сторона обстреляла сразу несколько пограничных ..

Днем 29 апреля на границе между Киргизией и Таджикистаном произошло обострение, вылившееся в полноценное боевое столкновение. Таджикская сторона обстреляла сразу несколько пограничных застав своих соседей, за что киргизские силы захватили таджикскую заставу. К границе с обоих сторон стягиваются войска, передает . Согласно последним данным, во время обострения на границе уже погиб один человек. Еще больше десяти были ранены, причем среди пострадавших оказались и гражданские лица.