Каждый горожанин, зайдя на карту, сможет оценить ход ремонта дорог.

Специалисты ЦУР зафиксировали в социальных сетях с помощью системы «Инцидент Менеджмент» : ковровчане были возмущены состоянием проезжей части и сняли на видео особенно пострадавшие после зимы городские дороги. Информация была передана в администрацию Коврова.Как пояснила глава города Елена Фомина, в этом году из области Коврову было выделено 117 346,5 тысяч рублей на приведении в нормативное состояние улично-дорожной сети. На эти средства будут капитально отремонтированы пять дорог на улицах: Муромская, Космонавтов (от улицы Муромской до дома №2/4 по улице Космонавтов), Фрунзе, Димитрова (от улицы Муромской до улицы Сосновой), дорога на Зарю.Срок выполнения работ – до 1 июля. Кроме этого, ямочный ремонт и ремонт карты пройдет на 43 улицах города.Специалисты ЦУР совместно с администрацией города разработали , на которой отображены дороги, подлежащие ремонту. На карте будет обновляться информация об участках улиц, где ведется ремонт полотна. Таким образом, каждый горожанин, зайдя на карту, сможет оценить ход ремонта дорог. Сообщили в ЦУРе.