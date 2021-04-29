Из-за пандемии крупные предприятия оказались в тяжелой ситуации.

В Коврове обсудили ситуацию в отрасли машиностроения. Из-за пандемии крупные предприятия оказались в тяжелой ситуации.Как обеспечить серьезный рост машиностроительной отрасли, обсудили на заседании регионального отделения Союза машиностроителей. Пандемийный год сказался и на этой отрасли. И без господдержки трудно. До 20-го года фонд развития промышленности помогал только малому и среднему бизнесу. Теперь помогут и машиностроителям.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области: «С 2021 года мы его переводим под юрисдикцию департамента экономики и соответственно наделяем полномочиями работать со всеми предприятиями экономики региона без исключения. По итогу 21-го года, в зависимости от активности промышленных предприятий региона, будем уже формировать повестку и совместно с законодателями принимать решения по декапитализации фонда и объема этого фонда».Льготное кредитование со ставкой от одного до пяти процентов поможет быстрее развивать тяжелую отрасль. Все зависит от экспортной составляющей выпускаемой продукции. Развитие отечественной промышленности с помощью производства собственных станков - стратегическая задача.Александр Потапов, генеральный директор концерна «Уралвагонзавод»: «Производство средств производства было одной из основ Советского государства. В настоящие время, вот мы находимся на ковровской земле, не будем далеко ходить за примерами - КЭМЗ в рамках диверсификации начал осваивать и начал производить продукцию станкостроения. Есть здесь и господдержка и субсидии».Но самое главное - это кадры. Необходимость обучения молодых специалистов стоит очень остро. Подобные вопросы должны быть решены в ближайшее время. Торгово промышленная палата предложила создать информационный ресурс по обмену между предприятиями необходимыми компетенциями и техническими знаниями.Владимир Пименов, генеральный директор ВНИИ «Сигнал»: «По некоторым специальностям, которые у нас есть в институте, которые востребованы для нас - например гироскопия. не секрет, что «Сигнал» является одним из лидеров в стране, по системам ориентирования и навигации, специалистов в нашей области не готовят. на сегодняшний момент, те специалисты, которые у нас решают задачи на самом высоком уровне - они наши доморощенные, наши сигнальцы».Итогом встречи стало подписание соглашения между промышленниками, Законодательным собранием, администрацией области и региональной Торгово-промышленной палатой. Документ станет связующим звеном в кооперации между предприятиями страны и нашего региона.Константин Миронов, Илья Хлудов"Вести-Владимир"