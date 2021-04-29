Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался об идее перехода страны на четырёхдневную рабочую неделю. Своим мнением он поделился в ходе круглого стола ..

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался об идее перехода страны на четырёхдневную рабочую неделю. Своим мнением он поделился в ходе круглого стола с представителями профсоюзов.Медведев обратил внимание, что при переходе на четырёхдневку обязательно должны соблюдаться два условие. Первое из них – сохранение прежнего уровня заработной платы сотрудников, а второе – сохранение уровня производительности труда. По мнению экс-премьера, в ином случае возникнет тупиковая ситуация, сообщает .