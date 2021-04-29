29 апреля в суде состоялось судебное заседание. Ответчик на процесс не явился. Разбирательства перенесли на 25 мая.

Мэрия Владимира с ООО «АДМ» из-за аренды бывшего троллейбусного депо на улице Гастелло. Горадминистрация намерена взыскать с перевозчика 8,6 млн рублей за незаконное, по её мнению, использование помещений. На протяжении четырёх лет их использовали без заключения договора аренды.29 апреля в суде состоялось судебное заседание. Ответчик на процесс не явился. Разбирательства перенесли на 25 мая.Напомним, что две недели назад стало известно о блокировке счетов компании. С начала года предприятие получило более 20 исков на 14 млн рублей.Несмотря на трудности в «АДМ» , что готовы отработать контракт по обслуживанию городских маршрутов в полном объёме.