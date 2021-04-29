Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей и гостей столицы о возвращении в город непогоды. По его словам, в начале мая стоит готовится к возвращению снегопадов, передает ..

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей и гостей столицы о возвращении в город непогоды. По его словам, в начале мая стоит готовится к возвращению снегопадов, передает телеканал "". Даже приход тепла жителям города не удастся оценить по достоинству. Уже 30 апреля одновременно с потеплением придет дождь и мощные порывы ветра.