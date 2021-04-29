3 мая во Владимире выступит симфонический оркестр под управлением Сергея Акимова.

. На сцене ОДКиИ коллектив исполнит музыку из фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. Мы поговорили с главным дирижером проекта Сергеем Акимовым и вот что узнали.Здравствуйте, Сергей! Вы ведь уже бывали во Владимире?Добрый день! Да, я приезжал с оркестром RockestraLive, где мы играем симфонические трактовки знаменитых рок-хитов. В последний раз мы успели сделать это в середине марта 2020 года.Как вам наша публика?Очень круто. Запомнилась сильная эмоциональная отдача от зала, а это самое главное для любого артиста.Как получилось, что от возрастной аудитории RockestraLive, где вы исполняете классические хиты рока такие как Deep Purple или Led Zeppelin, вы перешли в сферу музыки подросткового кино?Да, с RockestraLive мы исполняем рок-хиты, но репертуар не заканчивается легендами 70-80-х. Ведь мы играем и композиции современных групп, например, 21 Pilots и Imagine Dragon, которым нет еще и десяти лет, а уж сколько мы играем хитов из нулевых.Но все-таки это так или иначе рок-музыка, а не саундтреки к фильмам.Вы правы, но при этом не мало песен звучало в знаменитых картинах, хотя и не были специально написаны для них. Что же касается симфонических саундтреков, то впервые мы задумались над этим в конце 2018 года. Все-таки музыканты нашего оркестра это в первую очередь исполнители на классических инструментах и, не побоюсь этого слова, многие из них первоклассные инструменталисты. Так уж получилось, что среди замечательных кинокомпозиторов выбор пал на музыку Джона Уильямса.Хорошо, Джон Уильямс понятно, но почему именно Гарри Поттер, а не Звездные войны или ?Не поверите, но такой выбор тоже стоял. Просто так получилось, что мы успели сделать именно Гарри Поттера. Впервые представили эту программу осенью 2019 года в Кремле и на 2020 год были большие планы с продолжением киномузыки, но вмешались известные обстоятельства и в прошлом году больше отдыхали чем работали.То есть в следующий раз владимирцам можно ждать и другие подобные концерты с вашим участием?Не исключено, но не так скоро. Многие города уже с ревностью ждут этого концерта, поэтому придется немного подождать.Чего ожидать владимирцам от ближайшего концерта? Будут ли какие-то сюрпризы?Ну, во-первых, самый главный сюрприз это то, что мы впервые исполним эту программу за пределами Москвы. Во-вторых, безусловно это большой оркестр с настоящим симфоническим звучанием. В-третьих, все музыканты перевоплощаются в героев фильма, а именно в учеников школы Хогвартс и погружают весь зал в океан музыкальных чудес и магии. В-четвертых, наши друзья из-за океана подготовили атмосферный видеоряд, который дополнит все происходящее. И это еще далеко не все, что готовится, но пусть останется сюрпризом.Звучит впечатляюще! Надеюсь увидимся на самом концерте!Конечно, приходите всей семьей! Море впечатлений и эмоций гарантировано.