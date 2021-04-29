Как уточнили во Владимирской епархии, мероприятие намечено на 16:00, после чего в храме состоится праздничный Пасхальный концерт.
Во Владимире на Пасху встреча Благодатного огня состоится у колокольни Успенского собора.
Как уточнили во Владимирской епархии, мероприятие намечено на 16:00, после чего в храме состоится праздничный Пасхальный концерт.
Добавим, что 2 мая в 11:00 над Владимиром зазвонят колокола звонницы Успенского собора. Также на площади перед собором будет стоять передвижная звонница.