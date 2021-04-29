Накануне празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне руководители московского Главка полиции почтили память погибших, в том числе и сотрудников органов внутренних дел столицы...

Накануне празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне руководители московского Главка полиции почтили память погибших, в том числе и сотрудников органов внутренних дел столицы.Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, его заместители и председатель Совета ветеранов столичной полиции генерал-майор милиции в отставке Василий Купцов под сопровождение оркестра приняли участие в традиционной церемонии возложения.Цветы и венки полицейские возложили по традиции к бюсту Ф.Э. Дзержинского и Мемориалу памяти павших в Великой Отечественной войне и при выполнении служебных обязанностей. Присутствующие почтили память тех, кто погиб в годы войны, минутой молчания. Завершилось мероприятие исполнением Гимна России.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве