К тушению пожара привлекались 5 единиц техники, 16 человек личного состава.

В 05:35 29 апреля в поступило сообщение о пожаре в Коврове. На улице Мира в многоквартирном доме №2 горела квартира.На момент прибытия пожарных наблюдался открытый огонь и сильный дым на четвёртом этаже. Пожарные проникли в задымленное помещение. Не дав пламени распространиться, они потушили огонь на площади 12 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и имущество.На пожаре пострадал мужчина 1968 года рождения. Ещё четыре человека спасено, 22 - эвакуировали.К тушению пожара привлекались 5 единиц техники, 16 человек личного состава.