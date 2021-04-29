Представители Российского экологического оператора названы регионы России с самым большим охватом жителей раздельным сбором мусора. Их оценивали по количеству площадок с контейнерами ..

Представители "Российского экологического оператора" названы регионы России с самым большим охватом жителей раздельным сбором мусора. Их оценивали по количеству площадок с контейнерами для разного типа отходов.Первое место заняла Москва, где охват составляет 100%. За ней следует Московская область с результатом 97%. А замыкает тройку лидеров Республика Коми с показателем в 92,6%, сообщает интернет-издание "".