На днях КГБ Белоруссии задержал троих человек, готовивших убийство главы государства. Это стало резонансным событием.

На днях КГБ Белоруссии задержал троих человек, готовивших убийство главы государства. Это стало резонансным событием.Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заговорщиками руководили власти США. По словам главы государства, их план предполагал не менее трёх сценариев его ликвидации и на это якобы было выделено 10 миллионов долларов.В эфире одного из белорусских телеканалов на днях показали документальный фильм о покушении на белорусского лидера. В нём содержались кадры с признанием и допросами участников заговора: лидера партии "Белорусский Народный Фронт" Григория Костусёва, имеющего двойное гражданство юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты.На одной из видеозаписи Зенкович, признавая свою вину, рассказал, что план преследовал три основных цели. Во-первых, злоумышленники хотели "нейтрализовать руководство" Белоруссии путём убийства, ареста или ограничения передвижения. Второй задачей было заблокировать работу подразделений, которые могли помешать заговорщикам. И наконец, преступники намеревались занять некие символические объекты. Федута, в свою очередь, добавил, что допускалось также временное отключение интернета в стране занятие некоторых учреждений – офисов СМИ и узлов связи, пишетКомментируя попытку покушения, Александр Лукашенко выразил своё недоумение действиями руководства США. Он также пообещал начать "страшную резню" в случае если его дети подвергнутся нападению.