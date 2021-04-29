В Октябрьском районном суде Владимира начались прения по делу о сбитой студентом Хакимом Бакоевом матери двоих детей.

В Октябрьском районном суде Владимира начались прения по делу о сбитой студентом Хакимом Бакоевом матери двоих детей. На очередном заседании слово дали гособвинению.Отец погибшей и опекун первого ребенка - Александр Бадьёв ходатайствовал о выплате компенсации морального вреда его 11-летней внучке. Суд требование удовлетворил и приобщил заявление к материалам дела. Всего потерпевшая сторона требует 2 миллиона 700 тысяч рублей. Муж погибшей на прошлом заседании назвал сумму в два миллиона за моральные страдания. Гособвинитель, учитывая смягчающие обстоятельства, попросил суд о реальном сроке заключения. Выплату морального вреда помощник прокурора потребовал осуществить в полном объёме.Татьяна Мельник, гособвинитель: «Я прошу суд признать виновным Бакоева Хакима Баби Аглы, в совершении преступления, предусмотренного частью 3, статья 264 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы 3 года, с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 3 года».Напомним, ночью 27 сентября прошлого года: 19-летний водитель "Лады Ларгус" не остановился перед пешеходным переходом. Скорость была такова, что девушка погибла на месте.