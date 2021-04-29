Патриотическая акция “Диктант Победы” стартовала сегодня в России и 80 зарубежных странах. Историческая викторина нацелена на привлечение общественности к изучению истории Великой

Патриотическая акция “Диктант Победы” стартовала сегодня в России и 80 зарубежных странах. Историческая викторина нацелена на привлечение общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности населения. Исторический диктант – событие поистине масштабное. В прошлом году только в нашей стране тестирование прошли свыше миллиона человек. Инициатором и главным организатором акции стала “Единая Россия”.