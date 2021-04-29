Патриотическая акция “Диктант Победы” стартовала сегодня в России и 80 зарубежных странах. Историческая викторина нацелена на привлечение общественности к изучению истории Великой
<a href="https://33live.ru/novosti/29-04-2021-partiya-edinaya-rossiya-provela-patrioticheskuyu-akciyu-diktant-pobedy.html" target="_blank">Партия “Единая Россия провела патриотическую акцию “Диктант Победы”</a> - Патриотическая акция “Диктант Победы” стартовала сегодня в России и 80 зарубежных странах. Историческая викторина нацелена на привлечение общественности к изучению истории Великой
[url=https://33live.ru/novosti/29-04-2021-partiya-edinaya-rossiya-provela-patrioticheskuyu-akciyu-diktant-pobedy.html]Партия “Единая Россия провела патриотическую акцию “Диктант Победы”[/url] - Патриотическая акция “Диктант Победы” стартовала сегодня в России и 80 зарубежных странах. Историческая викторина нацелена на привлечение общественности к изучению истории Великой