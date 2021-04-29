Молодой человек похитил имущество из дома, в котором ведется ремонт.

В конце декабря прошлого года в ОМВД России по Петушинскому району поступило сообщение о пропаже имущества с частной территории. Прибывшим на место происшествия сотрудника полиции потерпевший пояснил, что обнаружил сорванный замок на двери дома, в котором ведется ремонт. Из помещений пропали рабочие инструменты, в том числе, циркулярная пила, шуруповерты, аккумуляторы, бензопила и прочее имущество. Также мужчина обнаружил пропажу имущества из хозяйственной постройки, расположенной на этом же участке.Суммарный ущерб, причиненный собственнику, составил 26 500 рублей.Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения злоумышленника. В результате проведенной работы оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника, 19-летнего местного жителя, и доставили в отдел полиции.Установлено, что фигурант, вычислив дом, в котором никого нет, проник на территорию и похитил представляющее ценность имущество, которое в дальнейшем реализовал в соседнем регионе в скупках и точках приема металла. Деньги злоумышленник потратил на личные нужды.В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище с причинением значительного ущерба гражданину), которое в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.