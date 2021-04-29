В результате патрулирования на Привольной улице сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на подозрительную женщину, которая предположительно делала закладки...

Сотрудники ОР ППСП Отдела полиции «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 39-летнюю жительницу Подмосковья по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – мефедрона.В результате патрулирования на Привольной улице сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на подозрительную женщину, которая предположительно делала закладки. Было принято решение ее досмотреть. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у гражданки 29 свертков с веществом неизвестного происхождения.Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – мефедроном, общей массой около 119 граммов. Кроме того, при обыске места жительства 39-летней подозреваемой в Московской области обнаружены и изъяты еще 36 свертков с аналогичным средством. Общая масса изъятого составляет свыше 290 граммов.Установлено, что наркотическое средство злоумышленница хранила с целью дальнейшего сбыта на территории города в виде закладок.Следственным отделением ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18