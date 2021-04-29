Наш земляк- 11-летний Артём Капустин-продолжается восстанавливаться после ДТП. Сейчас мальчик-в федеральном реабилитационном центре. Переводу ребенка в столицу помогла уполномоченный по правам ребёнка при Президенте Анна Кузнецова.

Наш земляк- 11-летний Артём Капустин- продолжается восстанавливаться после ДТП. Сейчас мальчик-в федеральном реабилитационном центре. Переводу ребенка в столицу помогла уполномоченный по правам ребёнка при Президенте Анна Кузнецова.- Это мой цветок. Твой цветочек. Склеил с маминой помощью.Напомним, Артём Капустин попал под машину на нерегулируемом пешеходном переходе в деревне Пекша Петушинского района. Трагедия произошла 22 декабря прошлого года. В состоянии комы, с тяжелейшим ушибом головного мозга и переломами Артёма сначала доставили в областную детскую клиническую больницу, а затем перевезли в московский институт неотложной детской хирургии и травматологии. Ребёнка прооперировали 2 января. И фактически поставили на ноги. Школьнику пришлось заново учиться ходить и говорить. Вернуться к нормальной жизни ему поможет и новый курс реабилитации. В котором предусмотрены и творческие занятия, в том числе для развития моторики.