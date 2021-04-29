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<a href="https://33live.ru/novosti/29-04-2021-pribor-dezar-4-effektivnaya-mera-zashhity.html" target="_blank">Прибор Дезар 4 – эффективная мера защиты</a> - Уже больше года все человечество «лихорадит». Эпидемия болезни Covid-19 внесла свои коррективы в жизнь людей. Возникла потребность защиты от опасного вируса. С целью нераспространения инфекции рекомендуется проводить профилактические мероприятия.