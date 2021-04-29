Завершится турнир в пятницу, 30 апреля.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в городе Александрове Владимирской области проходит первенство ЦФО по самбо среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения. Чемпионат, собравший более 500 участников из 17 регионов, проводится при поддержке Росгвардии и Всероссийской федерации самбо.Александров впервые принимает соревнования такого масштаба. Ранее турнир проводился на районном и областном уровнях с участием местных спортивных клубов и школ, но в 2018 году при поддержке Федеральной службы войск национальной гвардии его география начала расширяться. Главным организатором чемпионата выступает Владимирская региональная общественная спортивная организация «Александровская слобода», которая активно развивает самбо и другие виды спортивных единоборств по всей Владимирской области.В церемонии открытия чемпионата приняли участие Герой России Владимир Ковтун, начальник Управления Росгвардии по Владимирской области, кавалер двух орденов Красной Звезды и двух орденов Мужества полковник полиции Андрей Медведев, генеральный секретарь Всероссийской федерации самбо Роман Болотский, заслуженный тренер СССР, старший тренер сборной России Юрий Борисочкин, чемпион СССР, Европы и мира по самбо, заслуженный мастер спорта Геннадий Малёнкин, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры и основатель школы самбо в Александрове Алексей Куприков, начальник спортивной команды Центрального округа Росгвардии, мастер спорта России международного класса по самбо майор Константин Ратько, представители администрации г. Александрова, а также кадеты Московского президентского кадетского училища им. М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации.Обращаясь к участникам состязаний, полковник полиции Андрей Медведев пожелал им честной борьбы и заслуженных побед, а также не бояться и не отступать от поставленных целей. Руководитель Владимирской региональной общественной спортивной организации «Александровская слобода» Виктор Гаврилов отметил, что по результатам чемпионата сильнейшие спортсмены пройдут отбор на первенство России по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет, которое пройдет в Казани в сентябре.В первый день соревнований было разыграно 7 комплектов медалей из 20. Среди юношей победителями в своих категориях стали Стефан Андреев (весовая категория 35 кг, Владимирская область), Отарий Георгадзе (46 кг, Московская область) и Дмитрий Дрейер (59 кг, Московская область). Среди девушек чемпионами ЦФО стали Екатерина Сарычева (34 кг, Калужская область), Эльвира Моисенко (43 кг, Воронежская область), Виктория Плеханова (55 кг, Тульская область) и Мария Пахомова (свыше 65 кг, Тула).В награждении победителей и призеров первого дня чемпионата приняли участие офицеры СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области.Завершится турнир в пятницу, 30 апреля.