В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошёл вопиющий случай с участием иностранного гражданина. Гость из африканской Замбии изнасиловал женщину-кассира. Пострадавшая рассказала ..

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошёл вопиющий случай с участием иностранного гражданина. Гость из африканской Замбии изнасиловал женщину-кассира.Пострадавшая рассказала правоохранителям, что инцидент произошёл после застолья. Она отметила, что не была тесно знакома с иностранцем. Преступника удалось найти и задержать по горячим следам, в отношении него был составлен протокол о нарушении правил пребывания в стране. Стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела, передаёт