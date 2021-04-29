Поздравить ветеранов с наступающей датой приехал начальник Главного управления МВД России по городу Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов...

В Культурном центре московского Главка состоялось торжественное мероприятие, посвященное сразу двум событиям: Дню ветерана органов внутренних дел Российской Федерации и наступающему Дню Победы.Поздравить ветеранов с наступающей датой приехал начальник Главного управления МВД России по городу Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. Обращаясь к почетным гостям, он отметил важность того, что удалось всем собраться в преддверии значимого государственного праздника: «Это величайший праздник – День Победы, который празднуется не только в нашей стране. Конечно, словами, которыми говорят на протяжении всего этого времени о войне, не высказать и не передать тех чувств, эмоций, всего, что пришлось пережить нашему народу в эти страшные времена. Только сильные люди, как вы, смогли пройти те суровые испытания. Время не сотрет воспоминания о героических поступках. Самое главное то, что есть и то, что вы способны передать сегодня нашей молодежи – это история, которую надо хранить».Олег Баранов поздравил присутствующих с наступающими праздниками, а также отметил, что поводом для встречи стало еще одно не менее знаменательное событие - ветеранская организация органов внутренних дел города Москвы отмечает 30-летний юбилей.«Сегодня наша ветеранская организация самая мощная и насчитывает в своих рядах более 70 тысяч ветеранов, которые честно служили, передали нам прекрасный город в руки, а мы продолжаем ваши традиции», - сказал начальник столичного полицейского Главка.Для гостей мероприятия подготовили насыщенную концертную программу: военные песни в исполнении оркестра, приглашенных артистов, а также праздничный обед. Помимо этого в честь празднования юбилейной даты ветеранам вручили в торжественной обстановке ведомственные награды.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве