В этот период вводится запрет на разведение костров.

В связи с осложнением обстановки с природными пожарами, угрожающими нормальной деятельности организаций и граждан, создающими реальную угрозу уничтожения их имущества, а также ростом показателей количества погибших на пожарах в регионе, с 1 мая во Владимирской области устанавливается особый противопожарный режим. В этот период вводится запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на территории муниципальных образований, в том числе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Соответствующее постановление подписал Губернатор Владимир Сипягин для предупреждения возникновения пожаров и гибели людей в условиях повышенной пожарной опасности.На время действия особого противопожарного режима органам местного самоуправления рекомендовано:− усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения;− обеспечить готовность пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из населённых пунктов, подверженных воздействию лесных и иных пожаров;− провести дополнительные мероприятия, препятствующие распространению лесных и иных пожаров на земли населённых пунктов, а также распространению огня на здания, сооружения, жилые дома и хозяйственные постройки (к этим мероприятиям относятся увеличение противопожарных разрывов по границам населённых пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры);− организовать увеличение количества добровольных пожарных, привлекаемых к проведению профилактических мероприятий, патрулирования территории, локализации пожаров вне границ населённых пунктов;− подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику;− провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре в условиях особого противопожарного режима.Главному управлению МЧС России по Владимирской области рекомендовано оказать практическую помощь органам местного самоуправления и организациям в реализации дополнительных мер пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима.СправочноВо время пожароопасного сезона во Владимирской области запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также запрещаются сельскохозяйственные палы сухой травянистой растительности. В период высокой пожарной опасности ограничивается пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств, за исключением транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений в соответствии с требованиями действующего законодательства.За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Если эти действия привели к возникновению лесного пожара безпричинения тяжкого вреда здоровью человека, то это влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей; на должностных лиц – 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 500 тысяч до 1 млн рублей.При обнаружении возгорания в лесу гражданам следует передавать информацию о нём на прямую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (4922) 45-90-02 и 45-90-06.