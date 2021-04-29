Голосуем электронно. Сразу после длинных майских праздников, с 12-ого по 14-ое число в области пройдёт тестирование электронного голосования. Что это за эксперимент? Зачем он нужен? И почему в

Голосуем электронно. Сразу после длинных майских праздников, с 12-ого по 14-ое число в области пройдёт тестирование электронного голосования. Что это за эксперимент? Зачем он нужен? И почему в нём важно принять участие? У нас в гостях заместитель председателя облизбиркома Сергей Канищев. С ним и поговорим на эту тему.