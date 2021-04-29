За время пожароопасного периода выявлено 354 случая поджога сухой травы.

С начала года во Владимирской области зарегистрировано 1189 пожаров, на которых погиб 41 человек. Ещё 22 – получили травмы различной степени тяжести. Неутешительную статистику приводит пресс-служба МЧС региона.За время пожароопасного периода выявлено 354 случая поджога сухой травы, более 100 случаев горения мусора, а также 15 лесных пожаров на общей площади более 14 гектаров. При этом из-за несанкционированного пала сухостоя на территории области огнём 58 построек.«Штрафы за нарушения требований на физическое лицо составляют до 4000 рублей», - напоминают в ведомстве.Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области Павел Васин отметил, что на майские праздники планируется . Владимирцам запретят разведение любого огня на природе, в том числе – сжигание мусора, палы травы, приготовление шашлыков и другой пищи на мангалах.