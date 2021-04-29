Российский биатлонист Антон Шипулин считает произошедшее на чемпионате мира по шашкам унижением.

Российский биатлонистАнтон Шипулин считает произошедшее на чемпионате мира по шашкам унижением.Во время четвертого раунда финалачемпионата мира по шашкаммежду россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской убрали со стола флаг России. Это сделал бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий. Позже он извинился и сообщил, то такое решение было принято Всемирным антидопинговым агентством (WADA).Инцидент прокомментировал чемпион мира по биатлону Антон Шипулин. Он, как и президент России Владимир Путин считает, что "российский флаг никому не может мешать". По словам спортсмена, уже много общественников и политиков поддержалиТансыккужину.Также Шипулин сообщил, что команда Putin Team приехала в отель, в котором остановилась Тамара Михайловна, чтобы подбодрить. Биатлонист пожелал шашистке, столкнувшейся с несправедливостью, скорейшего морального восстановления. Антон надеется, что такие ситуации больше не будут происходить."Я сам был в таких ситуациях и знаю, насколько это тяжело", – сказал спортсмен.Шипулину очевидно, что спорт является частью большой политики. Мол, западные страны, WADA, Международный олимпийский комитет пытаются навредить России, подавить ее. "Но они, видимо, плохо знают наш характер: чем больше нас пытаются унизить, тем крепче страна может сплотиться", – заявил биатлонист.Напомним, в связи с санкциями WADA российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не имеют права выступать под национальным флагом, в их честь не звучит государственный гимн.