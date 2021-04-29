Какое-то время помощники выполняли свои обязанности, а затем потерпевший обнаружил их отсутствие, также из квартиры пропали принадлежащие ему денежные средства в размере7 миллионов рублей...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали 45-летнего мужчину и 39-летнюю женщину, подозреваемых в краже денежных средств.Оперативниками установлено, что заявитель пригласил для помощи в ведении домашнего хозяйства двоих приезжих из ближнего зарубежья. Какое-то время помощники выполняли свои обязанности, а затем потерпевший обнаружил их отсутствие, также из квартиры пропали принадлежащие ему денежные средства в размере7 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на территории Астраханской области. При задержании у злоумышленников изъята часть денежных средств, а также дорогостоящая иномарка, купленная на похищенные деньги.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60