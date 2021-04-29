Биотехнологии добились отмены решения Владимирского областного суда.

ООО «Биотехнологии» успешно в суде решение о перерасчёте платы за вывоз мусора.Второй кассационный суд встал на сторону регоператора в тяжбах с жительницей Владимира Светланой Стрельцовой.Напомним, что в августе 2020 года Октябрьский районный суд Владимира отказал ей в удовлетворении иска, но в ноябре прошлого года Владимирский областной суд удовлетворил её апелляционную жалобу.Речь идёт о сортировке мусора, которая не производилась с января по апрель текущего года. Установлено, что перед отправкой отходов на Марьинский полигон, компания не привозила их на мусороперегрузочную станцию на улице Добросельской. Интересно, что сумма ущерба составила 12 рублей, однако судебное решение может повлечь череду других тяжб. Во Владимирской области создан , который позволит владимирцам требовать перерасчёта за вывоз мусора с января по апрель 2020 года. До этого месяца у регоператора не было договора с мусороперегрузочной станцией.Руководство компании не согласилось с решением Фемиды и добилось отмены апелляционного вердикта.«За мусор, который мы не отвезли на переработку на сортировку, расположенную в четырёх километрах, мы должны были заплатить 413 рублей. При этом мы вывезли его на полигон, за 70 километров, и заплатили 713 рублей за его захоронение. Нужно учитывать и другие расходы при перерасчёте», - подчеркнул замдиректора регоператора Альберт Скворцов.Дело направлено на новое рассмотрение.