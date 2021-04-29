Опубликованы последние данные о заболеваемости COVID-19 в России. Новые случаи выявили в 83 регионах.

Опубликованы последние данные о заболеваемости COVID-19 в России. Новые случаи выявили в 83 регионах.За минувший день число россиян, подхвативших коронавирус, выросло на 9 284. Из них 13% не имели ярко выраженных симптомов. Выздоровели и покинули больницы 8 442 граждан, скончались 364 пациента.Больше всего новых случаев заражения COVID-19 обнаружили в Москве – 3 215. Второе место занял Санкт-Петербург с 716 больными. Тройку замыкает Московская область, где диагноз поставили 632 жителям.Материал дополняется.