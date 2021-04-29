Фигурантки осуждены за незаконную банковскую деятельность.

В Гусь-Хрустальном три женщины незаконно осуществляли перевод денежных средств клиентов, не будучи зарегистрированными как банковская организация и не имея на это разрешения. С июня 2016 года по апрель 2019 года одна из них получила незаконный доход размером более 2, 5 млн рублей, остальные более 7,6 млн рублей. Также женщины изготавливали и сбывали поддельные чеки.Суд назначил наказание от 1 до 2 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 1 до 2 лет.Приговор в законную силу не вступил.Фото: