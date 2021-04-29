Доказательством стала единая модель поведения ГУП «ДСУ-3» и ЗАО «МНК-ГРУПП».

Во Владимирской области УФАС рассмотрело дело о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ГУП «ДСУ-3» и ЗАО «МНК-ГРУПП», которые участвовали в аукционе по строительству Рпенского проезда.Выяснилось, что подрядчики заключили и реализовали незаконное соглашение, которое было направлено на сохранение цены лота. Компании вели переговоры вовремя и после электронного аукциона.Доказательством картельного сговора стала единая модель поведения.«Компании подавали предложения равные начальной максимальной стоимости контракта. Отсутствовала экономическая обоснованность действий субъектов. Подтверждён факт взаимодействия строительных фирм, путём телефонных переговоров», - к таким выводам пришли в антимонопольном ведомстве.Напомним, что против 36-летнего гендиректора ГУП «ДСУ-3» Романа Головина уголовное дело. Он подозревается в картельном сговоре на торгах по строительству Рпенского проезда во Владимире.По версии следствия, гендиректор ГУПа заключил с руководством фирмы-конкурента соглашение, согласно которому участники электронного аукциона не снижают цену контракта. В результате аукцион признают несостоявшимся, а победителем объявляется компания, подавшая заявку первой.Взамен вторая стройфирма получит по договору субподряда половину объёма работ, предусмотренных техническим заданием.Как сообщает пресс-служба СУ СК, в результате незаконных действий Романа Головина «ДСУ-3» получило доход в размере более двух миллиардов рублей.Расследование уголовного дела продолжается.