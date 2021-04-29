28 апреля привились ректор Анзор Саралидзе и проректор Алексей Панфилов ВлГУ.

С 26 апреля во Владимирском государственном университете открылись пункты вакцинации от коронавируса. Помощь в их появлении ВУЗу оказали медики из городской поликлиники №2.А вчера, 28 апреля, привились ректор Анзор Саралидзе и проректор Алексей Панфилов ВлГУ.Иммунизация от Covid-19 в стенах ВУЗа проходит по предварительной записи. Встать в очередь на прививку от ковида можно в дирекции института или у руководителя структурного подразделения.Адреса пунктов вакцинации: улица Горького, 87, корпус № 1; проспект Строителей, 11, корпус № 7.