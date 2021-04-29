Считаем такое решение суда справедливым и обоснованным.

В региональном отделении партии «Единая Россия» прокомментировали приговор в отношении главы Толпуховского сельского поселения Ирины Абрамовой.«Некоторое время назад в социальных сетях, а затем и региональных СМИ была опубликована переписка главы администрации Толпуховского сельского поселения Ирины Абрамовой с одним из местных депутатов. Ответ на официальный запрос со стороны депутата тогда многие сочли оскорбительным. Несмотря на то, что Ирина Абрамова не является членом «Единой России», но была поддержана партией во время выборов, было решено провести внутрипартийное расследование. Его итогом стало обращение одного из депутатов «Единой России» в прокуратуру, чтобы та дала оценку действиям главы Толпуховского сельского поселения. Собинский городской суд признал Ирину Абрамову виновной в оскорблении депутата Андрея Бойкова и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Считаем такое решение суда справедливым и обоснованным».Фото