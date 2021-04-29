Его автор – местный краевед Антон Анкудинов.

В Гороховце создали первый арт-путеводитель по городу. Его автор – местный краевед Антон Анкудинов.«Рисованные путеводители - давно уже не редкость в городах, которые посещаются туристами. Гороховец ничем не хуже остальных, поэтому пришло время и нашему городу обзавестись подобным изданием. В арт-путеводителе нет ни одной фотографии. Все иллюстрации выполнены в виде скетчей - рисунков, которые сопровождаются текстом: максимум информации в минимуме слов. В книжке представлена и карта – главный атрибут любого путеводителя, и она тоже нарисована», - написал Антон в соцсетях.Найти издание можно в сувенирной лавке Гороховецкого историко-архитектурного музей и Туристском информационном центре.