Двое нижегородцев обчистили квартиру пожилого ковровчанина. Дедушка остался без своих сбережений. Грабителей приговорили к лишению свободы. Как установил суд, двое молодых людей приехали в

Двое нижегородцев обчистили квартиру пожилого ковровчанина. Дедушка остался без своих сбережений. Грабителей приговорили к лишению свободы. Как установил суд, двое молодых людей приехали в Ковров для продажи непродовольственных товаров. “Бизнес планом” пользовались весьма популярным – коммерсанты ходили по квартирам и предлагали жителям купить у них различные вещи. Впрочем, ходили по квартирам молодые люди не только