Соообщники вынесли из квартиры потерпевшего крупную сумму денег.

Двое жителей Нижегородской области приехали в Ковров для продажи непродовольственных товаров. Во время визитов по квартирам они пообщались с 88-летним пенсионером, и один из преступников обратил внимание, где тот держит свои деньги. Через несколько дней фигуранты снова приехали в Ковров, заставили старика покинуть дом под выдуманным предлогом, выставили раму, проникли внутрь и украли 200 тыс рублей.Соглашаясь с его позицией суд назначил У. наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Как сообщает прокуратура, с учетом неотбытого наказания по предыдущим приговорам суда Г. назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.