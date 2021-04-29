На пожаре в Коврове на проспекте Мира пострадал мужчина. Около 6 утра 9 апреля загорелась квартира на 4 этаже многоквартирного дома. Огнеборцы приступили к спасению людей и тушению пожара. Еще

На пожаре в Коврове на проспекте Мира пострадал мужчина. Около 6 утра 9 апреля загорелась квартира на 4 этаже многоквартирного дома. Огнеборцы приступили к спасению людей и тушению пожара. Еще до прибытия спасателей хозяин горящей квартиры выбрался сам на лестничную площадку, но получил сильные ожоги и надышался угарным газом. Сотрудники МЧС вывели его в дыхательном