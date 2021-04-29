Днем 29 апреля в Кузбассе на трассе из Кемерова в Новокузнецк столкнулись два грузовика, передает сайт . На место прибыли экстренные службы. По словам очевидцев, оба транспортных средства ..

Днем 29 апреля в Кузбассе на трассе из Кемерова в Новокузнецк столкнулись два грузовика, передает сайт . На место прибыли экстренные службы. По словам очевидцев, оба транспортных средства слетели с дороги. Подробности произошедшего устанавливаются.