Плановые работы будут проводиться с 10:00 до 16:00.
Из-за плановых профилактических работ на объектах связи РТРС во Владимирской области отключат технические средства, задействованные в трансляции программ телерадиоканалов.
Как сообщает Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр, плановые работы будут проводиться с 10:00 до 16:00 на семи объектах:
− 13 мая в деревне Окатово Гусь-Хрустального района;
− 17 мая в деревне Гридино Ковровского района;
− 20 мая в деревне Скрипино Меленковского района. Кроме Меленковского в зону охвата входит Селивановский район;
− 24 мая на объекте в посёлке Великодворский, в зону охвата которого входит Гусь-Хрустальный район;
− 25 мая в Гусь-Хрустальном;
− 27 мая в Гороховце, который охватывает город и район;
− 31 мая в посёлке Мезиновский, который вещает на Гусь-Хрустальный район.