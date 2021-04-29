В ходе следствия установлена причастность обвиняемого к 8 хищениям товара из торговых точек.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовных дел в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что обвиняемый, посещая магазины, расположенные на территории города Мурома, похищал алкоголь, продукты питания, средства личной гигиены, одежду.Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах магазинов, опросив возможных очевидцев произошедшего, выяснили, что во всех случаях к совершению преступлений причастен один и тот же мужчина.Оперативные сотрудники провели комплекс розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали фигуранта.В ходе следствия установлена причастность обвиняемого к 8 кражам, совершенным в период с ноября прошлого года по февраль текущего года. Сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 30 000 рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.