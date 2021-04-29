Один из них врезался в стену дома, снесены придорожные столбы.

Один из них врезался в стену дома, снесены придорожные столбы.ДТП произошло сегодня утром на перекрёстке улиц Ленина – Герасимова.Движение по трассе перешло в односторонний режим, образовалась большая пробка.