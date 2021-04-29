Традиционно в начале весны в России дорожают медикаменты. В этом году рост цен еще более стремительный.

Традиционно в начале весны в России дорожают медикаменты. В этом году рост цен еще более стремительный.С приходом весны цены на лекарства в нашей стране всегда немного подскакивают. В этому году с февраля по март они выросли на 4,02%. Если же сравнивать с мартом прошлого года, то цены на медикаменты выросли на 9,22%. Сейчас эксперты отмечают ускоренный рост цен, что во многом связано с увеличением стоимости импортных лекарств, которое обусловлено колебаниями курса доллара.О таком изменении стоимости медикаментов сообщил исследовательский центр "Ромир", который разработал свою собственную методику, отражающую реальные скачки цен. Это так называемый Индекс "Цена здоровья". В качестве основы для расчетов исследователи берут реальные данные о совершенных россиянами покупках: система анализирует чеки и сразу демонстрирует инфляцию цен в онлайн-режиме. В исследовании принимают участие 67 препаратов из самых распространенных категорий среди россиян.Напомним, что последние месяцы увеличились цены не только на лекарства. Стабильный рост цен демонстрируют . Только за последнюю неделю подорожали многие овощи, фрукты и разные виды мяса. В ближайшем будущем может вновь подорожать гречка, а также уже в начале лета может наблюдаться рост цен на сахар.