Традиционно в начале весны в России дорожают медикаменты. В этом году рост цен еще более стремительный.
Традиционно в начале весны в России дорожают медикаменты. В этом году рост цен еще более стремительный.
С приходом весны цены на лекарства в нашей стране всегда немного подскакивают. В этому году с февраля по март они выросли на 4,02%. Если же сравнивать с мартом прошлого года, то цены на медикаменты выросли на 9,22%. Сейчас эксперты отмечают ускоренный рост цен, что во многом связано с увеличением стоимости импортных лекарств, которое обусловлено колебаниями курса доллара.
О таком изменении стоимости медикаментов сообщил исследовательский центр "Ромир", который разработал свою собственную методику, отражающую реальные скачки цен. Это так называемый Индекс "Цена здоровья". В качестве основы для расчетов исследователи берут реальные данные о совершенных россиянами покупках: система анализирует чеки и сразу демонстрирует инфляцию цен в онлайн-режиме. В исследовании принимают участие 67 препаратов из самых распространенных категорий среди россиян.
Напомним, что последние месяцы увеличились цены не только на лекарства. Стабильный рост цен демонстрируют . Только за последнюю неделю подорожали многие овощи, фрукты и разные виды мяса. В ближайшем будущем может вновь подорожать гречка, а также уже в начале лета может наблюдаться рост цен на сахар.