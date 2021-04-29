Доказательством стала единая модель поведения ГУП «ДСУ-3» и ЗАО «МНК-ГРУПП».
Во Владимирской области УФАС рассмотрело дело о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ГУП «ДСУ-3» и ЗАО «МНК-ГРУПП», которые участвовали в аукционе по строительству Рпенского проезда.
Выяснилось, что подрядчики заключили и реализовали незаконное соглашение, которое было направлено на сохранение цены лота. Компании вели переговоры вовремя и после электронного аукциона.
Доказательством картельного сговора стала единая модель поведения.
«Компании подавали предложения равные начальной максимальной стоимости контракта. Отсутствовала экономическая обоснованность действий субъектов. Подтверждён факт взаимодействия строительных фирм, путём телефонных переговоров», - к таким выводам пришли в антимонопольном ведомстве.
Напомним, что против 36-летнего гендиректора ГУП «ДСУ-3» Романа Головина уголовное дело. Он подозревается в картельном сговоре на торгах по строительству Рпенского проезда во Владимире.
По версии следствия, гендиректор ГУПа заключил с руководством фирмы-конкурента соглашение, согласно которому участники электронного аукциона не снижают цену контракта. В результате аукцион признают несостоявшимся, а победителем объявляется компания, подавшая заявку первой.
Взамен вторая стройфирма получит по договору субподряда половину объёма работ, предусмотренных техническим заданием.
Как сообщает пресс-служба СУ СК, в результате незаконных действий Романа Головина «ДСУ-3» получило доход в размере более двух миллиардов рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.