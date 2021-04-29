Во все времена люди мечтали уподобиться птицам. А много ли мы знаем о крылатых символах- перьях? Сегодня познакомим вас с профессиональным каламофилом - коллекционером перьев.

Во все времена люди мечтали уподобиться птицам. А много ли мы знаем о крылатых символах- перьях? Сегодня познакомим вас с профессиональным каламофилом - коллекционером перьев.Твое Степаныч?-Нет, такие черные у меня не прорастают.-Аааа.Это перо кота.Перо для птицы, как отпечаток пальца для человека. По нему можно определить, чем питается и где обитает птица, какой у нее возраст. Юлия свою коллекцию перьев собирает 14 лет. Рядом с ее домом много лет жили вороны, за которыми она любила наблюдать.Юлия Буянова - орнитолог:- Потом нашла перо, они же летают все время на одной территории. Соответственно там линяют нашла перо, большое такое черное красивое , но и просто его оставила.Этот альбом только десятая часть коллекции. В ней - перья более двухсот пятидесяти видов птиц, обитающих по всему миру. С точки зрения науки Юлию интересуют именно кроющие перья, хотя большинство коллекционеров собирают маховые и рулевые, они более эффектно выглядят.Юлия Буянова - орнитолог:- Это можно объяснить тем что в природе найти такие перья сложно. Но при этом, как раз кроющие они формируют окраску крыла птицы. А по окраски пера можно определить, и пол, и возраст, и видовую принадлежность.Перья Юлия находит в лесу, кстати отыскать их в подстилке задача непростая. Но и в городском парке можно попытать удачу. Но сначала нужно найти, где обитают птицы. Без специального оборудования рассмотреть их сложно. Поэтому, где находятся пернатые, Юлия определяет на слух.- Сейчас у нас здесь поет за спиной лазоревка вот там вот было, сейчас дрозд ее перекричал.На рынке одно перо может стоить около трехсот евро. Цена завит от того, как часто та или иная птица представлена в зоопарке: перья редких птиц в природе попросту невозможно найти . Для коллекций ценны не единичные экземпляры, а целые раскладки перьев. Иногда для того что бы их достать коллекционеры переступают черту.Юлия Буянова - орнитолог:- Они могут ради своих коллекций стрелять птиц. Я это вообще не приемлю. Понятно, что у меня вот такие раскладки с трупиков.Перья изучает наука плумология. Сейчас это направление быстро развивается, появляется все больше коллекций. Для того чтобы найти первый экспонат , достаточно посмотреть под ноги.Екатерина Таманова. Семен Карпов