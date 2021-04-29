Подразумевалось, что со 100 тысяч рублей порог могут поднять до одного миллиона рублей, как это предусматривает федеральное законодательство.

В Законодательном собрании Владимирской области рассмотрели предложение о повышении величины уставного капитала для алкомаркетов в 10 раз.Подразумевалось, что со 100 тысяч рублей порог могут поднять до одного миллиона рублей, как это предусматривает федеральное законодательство.Однако идея не нашла поддержки у большинства парламентариев.Закон изменили лишь в части оплаты уставного капитала для точек, торгующих алкогольной продукцией. Теперь он может быть не оплачен или оплачен не в полном размере. Минимальный размер остался на прежнем уровне – 100 тысяч рублей для городов и 50 тысяч для других территорий.