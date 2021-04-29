1 мая “Автоприбору” - одному из первых заводов в области исполняется 89 лет.

1 мая “Автоприбору” - одному из первых заводов в области исполняется 89 лет. Как изменилось производство, за это время?Отечественное автоприборостроение началось во Владимире с запуска первого в стране завода по производству компонентов для советских автомобилей в 1932 году. Именно «АВТОПРИБОР» в то время позволил стране преодолеть зависимость от поставок приборов из-за рубежа. Во время Великой Отечественной войны производство работало для нужд фронта, а более трети рабочих ушли защищать Родину.Ольга Новикова, директор по операционной деятельности НПК "АВТОПРИБОР": «На их место пришли женщины и подростки. Работать было очень тяжело, спали ели прямо рядом со станками. Подростки работали на ровне со взрослыми, иногда для того что бы дотянуться до станка приходилось подставлять ящики, тумбочки. Женщины осваивали мужские профессии , в частности работали в литейном цеху».За время войны завод произвел 15 миллионов боеприпасов, в том числе противотанковые авиабомбы, которые впервые применили на Курской дуге. Также здесь выпускали изделия для спецавтомобилей, мотоциклов и авиационные приборы. В мирное время завод вновь перешел на производство приборов для автомобилей. И в последующие годы продолжилось создание новейших автокомплектующих. В 2018 году открылась новая страница в истории легендарного предприятия. На площадке завода был образован Научно-производственный комплекс «АВТОПРИБОР». Сейчас предприятие выпускает более пятисот видов изделий для отечественных и зарубежных автомобилей, осваивает выпуск инновационного электрооборудования.Вадим Тараканов, директор по производству НПК "АВТОПРИБОР": «Предусмотрена закупка высокоскоростного штампового с использованием штампов последовательного действия, а также станков с числовым программным управлением для продольного точения, что может позволить увлечению производительности труда 2.5-5 раз. Сегодня основная цель НПК "АВТОПРИБОР" создавать автокомпоненты российского производства мирового уровня».Самым ценным ресурсом предприятия является коллектив «АВТОПРИБОРА» со своими трудовыми традициями. В настоящее время на предприятии трудятся более 1300 человек. НПК «АВТОПРИБОР» сегодня – это современное динамично развивающееся предприятие. Мощная перезагрузка производства позволяет двигаться вперед и достигать амбициозных целей.Екатерина Таманова, Андрей Синягин«Вести Владимир»