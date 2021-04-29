Это подарок горожанам к майским праздникам.

Фонтанный сезон обычно длится до 30 сентября, пока не грянут морозы. Любоваться ими можно с 7:00 до 22:00. А в летний режим работы - до полуночи.Напомним, что всего на балансе «Владимирводоканала» находятся 11 городских фонтанов: в сквере «Липки», в Молодежном сквере, у д. № 1 по ул. Луначарского, у д. №95 по ул. Горького (офис «Владимирводоканала»), на спуске к стадиону «Торпедо», у д. №4 по ул. Никитской, на площади у Дома культуры молодёжи, на Вокзальном спуске, у д. №15 по ул. Октябрьской (мкр. Оргтруд), в Центральном городском парке культуры и отдыха, в Патриарших садах.Кроме того, на обслуживании муниципального «Владимирводоканала» находится цветомузыкальный фонтан на Театральной площади.