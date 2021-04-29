Лучшие врачи области и столицы делятся опытом, чтобы помочь женщинам с эндометриозом матки. На днях этому заболеванию была посвящена первая научая видеоконференция в Клинике медицинских экспертиз.

Лучшие врачи области и столицы делятся опытом, чтобы помочь женщинам с эндометриозом матки. На днях этому заболеванию была посвящена первая научая видеоконференция в Клинике медицинских экспертиз. Насколько распространена болезнь и как с ней борются областные специалисты, - выяснила Любовь Истратова.Впервые во Владимирской Клинике медицинских экспертиз провели уникальную видео-конференцию по гинекологии с трансляцией из операционной. Стационар клиники выступает не только как больница, но и как современный обучающий центр. В этот раз оперировали эндометриоз.Роман Горта, руководитель Центра женского здоровья Клиники медицинских экспертиз:- Это очень распространенное заболевание. У всех женщин он встречается примерно в 10 процентах случаев. А у пациенток, у которых есть синдром хронических тазовых болей, выраженная альгодисменорея и бесплодие, она встречается иногда в 50-60 процентах случаев.Руслан Барто, врач ультразвуковой диагностики, акушер-гинеколог:- Эндометриоз - очень сложный, как для диагностики, так и для лечения. Поэтому, поделившись этим опытом с местными докторами, у них повысится качество диагностики, они смогут отделить начало заболевания, середину заболевания и уже запущенный случай.В Клинике медицинских экспертиз приём ведут высококлассные специалисты. Центр известен широким спектром услуг по гинекологии, собственной лабораторией, комплексными программами по восстановлению. Онлайн-операции - новый профессиональный уровень для центра. Под строгим руководством их проводит известный врач-эксперт Роман Горт. Ему под силу лечение всех видов острых, хронических и доброкачественных гинекологических заболеваний при этом с минимальным травмированием тканей.Роман Горта, руководитель Центра женского здоровья Клиники медицинских экспертиз:- Естественно, на людях всегда оперировать сложнее. Во-вторых, это важно для нас в плане обмена опытом. В медицине без обмена опытом никогда не бывает прогресса. Это очень важный момент, с коллегами встречаться, обсуждать, находить какие-то точки соприкосновения, обсуждать новые возможности, находить новые пути развития.Благодаря таким практическим конференциям врачи чувствуют себя более приближенными к медицинскому мировому сообществу. Здесь, на пике науки, они едины.Любовь Истратова, Александр Чунаев