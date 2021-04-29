За вождение в пьяном виде на члена Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города Владимира завели уголовное дело. Как сообщает региональный Следком, 35-летний член

За вождение в пьяном виде на члена Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города Владимира завели уголовное дело. Как сообщает региональный Следком, 35-летний член избиркома попадается на вождении в пьяном виде не в первый раз. Подозреваемого дважды в октябре 2019 года привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства