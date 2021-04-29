Мужчина отказался от медицинского освидетельствования и отрицает причастность к инкриминируемому преступлению.

Во Владимирской области в отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за повторную езду в пьяном виде.По информации Следственного комитета по Владимирской области, подозреваемый в октябре 2019 года дважды привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. Нарушителя оштрафовали и лишили водительских прав сроком на 1,5 года. Однако указанные санкции не повлияли на настрой мужчины.По версии следствия, 13 сентября 2020 года около 23:00 сотрудники ДПС остановили гражданина для проверки документов. У водителя присутствовали явные признаки алкогольного опьянения.Нарушителя ПДД отстранили от управления транспортным средством. Автолюбитель в очередной раз отказался пройти тест на трезвость.Интересно, что с октября прошлого года подозреваемый назначен членом Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района Владимира с правом решающего голоса.Несмотря на доказательства в виде записей с видеорегистратора автомобиля ГИБДД, свою вину член ТИКа не признаёт и отрицает причастность к управлению машиной подшофе.Расследование уголовного дела продолжается.