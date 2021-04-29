Для каждой «выделенки» будет разработан проект организации движения, согласованный с ГИБДД.

Выделенные полосы для движения общественного транспорта могут появиться в областном центре уже 2022 году. Об этом сегодня шла речь на заседании владимирского горсовета. Проработать этот вопрос поручено управлению ЖКХ.Выделенные полосы предположительно будут обустроены на улицах Большая Нижегородская, Добросельская, Студеная гора и на проспекте Ленина. По ним проходит большое количество маршрутов общественного транспорта, поэтому необходимо обеспечить приоритет для движения. На это потребуется более 3 млн. рублей. Для каждой «выделенки» будет разработан проект организации движения, согласованный с ГИБДД.Напомним, что выделенные полосы должны быть обустроены в рамках реализации комплексной схеме организации дорожного движения областного центра. КСОДД разрабатывают специалисты ООО «ДорМостПроект», выигравшего в мае 2020 года открытый конкурс.В мэрии рассчитывают, что с развитием сети выделенных полос в городе пользование общественным транспортом станет более удобным.